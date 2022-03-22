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Для Росії не існує ніяких конвенцій та правил війни, - Зеленський

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Для Росії не існує ніяких конвенцій та правил війни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія не дотримується ніяких правил ведення війни.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що Волновахи більше немає. Просто немає. Гостомеля майже немає. Деяких міст наших немає. Вони застосовують різні крилаті ракети. Вони їх застосовували також з різних територій - і з Росії, і з Білорусі. І Білорусь це визнала. Лукашенко ж офіційно сказав, що так, було декілька ракет. Можемо вам передати всі деталі - де, що і коли вони використовують. Але це відбувається в принципі щоденно", - зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що Росія щоденно використовує заборонену зброю.

"І ставлення до полонених теж ми знаємо. Деякі речі ми просто не можемо показати. Не говоримо про те, що ці хлопці, на жаль, вбиті. Але ми можемо показати навіть, як це відбувалося. Ні про які конвенції там не йдеться. Там є підвали, багато речей дуже неприємних, які не пов’язані з будь-якими правилами війни", - додав глава держави.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Вот вот, и всё ЭТО на фоне "надо просто перестать стрелять" и "посмотреть в глаза". Очень грустно, что учимся на своих ошибках
  • Павло Васильович
    И о чем ты с ними собрался договариваться? Всю Украину отдать им на растерзание???
  • iamalex
    Что=то бегают одни и те же 2-3 ника и во всех новостях в комментах разводят вой и уныние.
    Все хреновые, все сдали и т.д. и т.п.
    Меня терзают вполне определенные сомнения по их поводу
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