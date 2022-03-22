ЗСУ провели контратаку на Миколаївському напрямку і змусили окупантів відступити на невигідні позиції, - Генштаб ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Південному напрямку бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні відзначається: "На Південнобузькому напрямку окупанти перейшли до оборонних дій, здійснюють заходи з відновлення боєздатності, намагаються відновлювати пошкоджену броньовану техніку.
На Миколаївському напрямку, внаслідок контратаки підрозділів Збройних Сил України, противник змушений відступити на невигідні рубежі".