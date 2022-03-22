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Байден, Джонсон, Макрон, Шольц та Драгі обговорили війну в Україні, - Білий дім

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Байден, Джонсон, Макрон, Шольц та Драгі обговорили війну в Україні, - Білий дім
Президент США Джон Байден обговорив війну в Україні з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, прем'єром Італії Драгі та прем'єром Британії Джонсоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Лідери обговорили серйозні занепокоєння з приводу жорстокої тактики Росії в Україні, включаючи її напади на мирних жителів. Вони наголосили на своїй постійній підтримці України, у тому числі шляхом надання допомоги в безпеці відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії, та гуманітарної допомоги мільйонам українців, які втекли від насильства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони також розглянули останні дипломатичні зусилля на підтримку зусиль України щодо припинення вогню.

Також читайте: У відповідь на санкції Росія буде робити атаки на об'єкти критичної інфраструктури США, - Байден

Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Нефтяное эмбарго и санкции против финансового сектора. Или ссыкотно?
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    Лідери обговорили серйозні занепокоєння
    Серйозні занепокоєння обговорили..
    обговорили..
    обгово...заснули
  • Виктор Дийнега
    Зеленский заявил о вероятности проведения референдума относительно ключевых вопросов направления Украины.
    1 - Референдум не может проводится в военное для страны время.
    2 - Референдум не может проводится при наличии оккупированных территорий и на оккупированных территориях.
    3 - Референдум не может проводится при геноциде и переселении других народов на территорию Украины тем более народа представителя оккупантов.
    Если даже этот референдум и произойдет, то результаты какими бы они не были не будут признаны международным сообществом. Референдум это фактически капитуляция независимо от результатов.
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