Байден, Джонсон, Макрон, Шольц та Драгі обговорили війну в Україні, - Білий дім

Президент США Джон Байден обговорив війну в Україні з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, прем'єром Італії Драгі та прем'єром Британії Джонсоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Лідери обговорили серйозні занепокоєння з приводу жорстокої тактики Росії в Україні, включаючи її напади на мирних жителів. Вони наголосили на своїй постійній підтримці України, у тому числі шляхом надання допомоги в безпеці відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії, та гуманітарної допомоги мільйонам українців, які втекли від насильства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони також розглянули останні дипломатичні зусилля на підтримку зусиль України щодо припинення вогню.

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