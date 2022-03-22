Путін притиснутий до стіни. Чим сильніше - тим суворіше він діє, - Байден

Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосовувала гіперзвукові ракети під час вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами Байдена, це єдине, що Росія може застосовувати з упевненістю.

"Путін притиснутий до стіни. Він не передбачав масштабу чи сили нашої єдності, і чим ближче його спина до стіни, тим суворіше тактика, яку він може застосувати", - наголосив президент США.

Байден повторив попередження про те, що Росія може провести "операції під чужим прапором", включаючи можливість атаки з хімічною зброєю в Україні.

"Як тільки він (Путін. - Ред.) каже, що НАТО, Україна або США збираються щось зробити, це означає, що він готується це зробити. Це не жарт", - додав він.

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