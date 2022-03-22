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Путін притиснутий до стіни. Чим сильніше - тим суворіше він діє, - Байден

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Путін притиснутий до стіни. Чим сильніше - тим суворіше він діє, - Байден
Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосовувала гіперзвукові ракети під час вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами Байдена, це єдине, що Росія може застосовувати з упевненістю.

"Путін притиснутий до стіни. Він не передбачав масштабу чи сили нашої єдності, і чим ближче його спина до стіни, тим суворіше тактика, яку він може застосувати", - наголосив президент США.

Байден повторив попередження про те, що Росія може провести "операції під чужим прапором", включаючи можливість атаки з хімічною зброєю в Україні.

"Як тільки він (Путін. - Ред.) каже, що НАТО, Україна або США збираються щось зробити, це означає, що він готується це зробити. Це не жарт", - додав він.

Також читайте: США підтверджує використання РФ гіперзвукових ракет проти України ще минулого тижня, - CNN

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Не устану повторять - на войне главное правило не потерять бдительность. Плохой солдат тот кто мечтает умереть за Украину, хорош тот кто тупо убивает за Украину и убивает много не подставляя себя и боевых товарищей.
  • fresh guacamole
    Саме час натиснути ще сильніше і швидше. І розчавити.
  • Green sheet
    Скорее насколько вы даете на столько ***** и действует. ***** и напало на Украину только после того как убедилось как все страны заявили что не будут помогать Украине.
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