Ізраїльський прем'єр Беннет готує візит до Києва
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Премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив спецслужбам країни підготувати його візит до Києва для "важливих переговорів про припинення вогню".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel.
З огляду на російські бмбардування Києва, співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають такий візит "жахом" з точки зору безпеки.
Водночас ізраїльські дипломати повідомили своїм українським колегам, що Беннетт не поїде до Києва "для фотосесії", а прибуде лише в разі, якщо Україна і росія наблизяться до досягнення мирної угоди.