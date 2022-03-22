Банківська група BNP Paribas зупиняє новий бізнес в Росії

Французька банківська група BNP Paribas повідомила корпоративним клієнтам про припинення будь-якого нового бізнесу в РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на голову наглядової ради Укрсиббанку (входить до BNP Paribas Group) Франсуа Бенаро.

Зазначається, що через впровадження міжнародних санкцій проти росії фінансування усіх нових проєктів групи у цій країні припинено. Також російський підрозділ банку з кінця березня не зможе опрацьовувати транзакції корпоративних клієнтів.

"Протягом останніх років BNP Paribas поступово скорочував діяльність в російській федерації. Починаючи з 2012 року, банк скорочував діяльність у роздрібному бізнесі та у 2020-ому повністю припинив споживче кредитування", – нагадав Бенаро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція заморозила 172 млрд євро російських олігархів та Центробанку