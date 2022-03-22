Розмінування потребують майже 83 тис. кв. км території України, - "Асоціація саперів України"

Після перемоги над російськими окупантами необхідно буде розмінувати близько 83 тис. кв. км площі України.

Про це у Facebook повідомляє громадська організація "Асоціація саперів України", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 21 березня 2022 року обрахована експертами орієнтовна загальна площа небезпечних територій України становить щонайменше 82 525 км²... Це лише попередні розрахунки", - йдетьсяв повідомленні.

За словами експертів, після перемоги зазначені території підлягатимуть гуманітарному розмінуванню. Цей тягар також ляже на плечі українців.

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