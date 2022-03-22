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На Поліссі противник намагався активізувати наступ. Над Макаровом піднято український прапор, - Генштаб ЗСУ

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На Поліссі противник намагався активізувати наступ. Над Макаровом піднято український прапор, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Поліському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Поліссі протягом доби противник намагався активізувати ведення наступальних дій на декількох напрямках, зазнав втрат, успіху не досяг. Продовжує ведення повітряної розвідки з метою пошуку оптимальних шляхів покращення свого положення", - зазначається у повідомленні.

У Генштабі підкреслили: "Так, протягом дня, завдяки героїчним діям наших захисників, над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий".

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Нищіть орків, хлопці!

    Ви - Герої!
  • Ruslan Ruslan 539676da
    Макарів
  • Gen Pan
    Украинский флаг должен быть поднят над руинами кремля! роSSийский окупант, вешайся!!!
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