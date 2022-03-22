На Поліссі противник намагався активізувати наступ. Над Макаровом піднято український прапор, - Генштаб ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Поліському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На Поліссі протягом доби противник намагався активізувати ведення наступальних дій на декількох напрямках, зазнав втрат, успіху не досяг. Продовжує ведення повітряної розвідки з метою пошуку оптимальних шляхів покращення свого положення", - зазначається у повідомленні.
У Генштабі підкреслили: "Так, протягом дня, завдяки героїчним діям наших захисників, над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий".