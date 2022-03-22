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Окупанти знову застосували заборонені фосфорні боєприпаси у Краматорську, - Білошицький. ВIДЕО

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Російські окупанти під час бомбардування Краматорська Донецької області вчергове застосували фосфорні боєприпаси, які заборонені міжнародними угодами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького у фейсбуку.

"Чергове використання фосфорних боєприпасів у Краматорську. Заборони і конвенції - це для цивілізованого світу", - зазначив Білошицький.

Він також підкреслив, що російські військові тільки так і можуть воювати.

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Топ коментарі

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Кацапы это варвары 21-го века.
    Животные бл.дь.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Конечно Путин. У Гитлера была хотя бы идеология своих действий, извращенная, но была. У Путина нет идеологии. Ему пох что на украинцев, что на беларусов и вообще на всех россиян. Т.н. "русский мир" не является идеологией как таковой, это всего лишь лозунг для рабссейских баранов.
  • Неоновая Вывеска
    И с этими козломордыми убийцами ЗЕ непременно хочет договориться о каких-то компромиссах? Их надо только убивать!
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