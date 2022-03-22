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Пентагон заявив, що допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні

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Пентагон заявив, що допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні
У понеділок Пентагон звинуватив російську армію у скоєнні воєнних злочинів в Україні та заявив, що допоможе зібрати докази цього.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

"Ми, безумовно, бачимо чіткі докази того, що російські війська вчиняють воєнні злочини, і ми допоможемо зі збором доказів цього", - йдеться в повідомленні.

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"Але є слідчі процеси, які триватимуть... Ми будемо робити внесок у цей слідчий процес. Що стосується того, що з цього вийде, то це не рішення керівництва Пентагону", - додав Кірбі.

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    гляньте на Маріуполь, Чернігів, Бучу, Гостомель, Київ і ще багато міст і селищ - більших доказів і не знайдеш.
    саме вторження кацапні в Українy - це вже злочин,
    якому виправдання нема ніякого.
  • Палєо Мустьє
    Упс. Одразу два ольгінця вище стрілки переводять від кацапських злочинів на нашу корупцію.
  • Urs
    Захисники Маріуполя потопили патрульний катер проекту 03160 «Раптор».
    Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, що може означати підготовку РФ до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинуваченням у них українських військових кораблів.
    ВИСНОВКИ:
    - противник втратив наступальну ініціативу на всіх напрямках, крім Донецького операційного району;
    - демонстративні дії ЗС РБ на кордоні з Україною, «десант» в Одесу, публікації про імовірний наступ з Придністров'я - сковування резервів ЗСУ;
    - у противника - величезні проблеми з поповненням втрат. Чутки про вербування та перекидання з Сирії та Лівії найманців - не більше ніж спроби приховати цю проблему;
    - удари тактичними ракетами комплексу 9к79 «Точка», що почастішали останнім часом, є показником вичерпання більш ******** ракет «Іскандер» і «Калібр»; у росіян - брак високоточної зброї;
    - російські заяви про «удари гіперзвуковою зброєю» - реклама неіснуючої зброї («шоу-зброя» - термін Т.Купера);
    - гарячішою точкою стає лінія фронту в операційній зоні Об'єднаних Сил;
    - повітряні удари триватимуть, найбільш дістанеться цивільному населенню;
    - окупанти намагатимуться легітимізувати свою присутність через імітацію виборів, призначення окупаційних адміністрацій, слід чекати, що окупаційний режим посилюватиметься, насамперед на півдні.
    Слід пам'ятати, що у ЗСУ також є втрати, війська ведуть важкі та запеклі бої. Не існує іншого шляху наблизити нашу Перемогу.
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