Пентагон заявив, що допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні

У понеділок Пентагон звинуватив російську армію у скоєнні воєнних злочинів в Україні та заявив, що допоможе зібрати докази цього.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.

"Ми, безумовно, бачимо чіткі докази того, що російські війська вчиняють воєнні злочини, і ми допоможемо зі збором доказів цього", - йдеться в повідомленні.

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"Але є слідчі процеси, які триватимуть... Ми будемо робити внесок у цей слідчий процес. Що стосується того, що з цього вийде, то це не рішення керівництва Пентагону", - додав Кірбі.