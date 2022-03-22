Росія вже ввела весь резерв для першого удару по Україні, - голова Київської ОВА Павлюк

Всі резерви військ, що формувалися Росією для першого удару по Україні, вже введені на територію нашої держави.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на керівника Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, передає Цензор.НЕТ.

"Все, що формувалося для першого удару, вже введено. Останні резерви кидаються зараз туди, де Операція об’єднаних сил. Буквально 3 дні тому бачив там введення нових груп. Тут ми бачимо пересування одного-двох резервів, поки інших не бачимо. Ми знаємо що формуються відповідні резервні частини, проводиться в Росії частково прихована мобілізація, противник намагається наростити сили, щоб продовжити виконання завдання", - зазначив Павлюк.

За його словами, оскільки підготовлені резерви закінчуються, ворог переходить до створення смуг оборони, щоб ми не могли його легко вибити.

"В Київській області вони переважно закріпилися. Роблять смугу, очікуючи резерви. По півдню в багатьох місцях вони також закріпляються. По сходу, де вийшли до наших позицій, також закріпляються",- сказав Павлюк.

Щодо ситуації у Київській області він повідомив, що противник чекає на поповнення, а наші оборонці вже нарощують свої сили.

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"Територія Бучі та Гостомеля поки що під окупацією. Що Буча, що Гостомель. Там поки жодних дій ми зробити не зможемо. Нам треба втримати противника в тих його спробах перейти річку Ірпінь та продовжити наступ на Київ. Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій у цьому напрямку. Тільки локальні", – розповів Павлюк.

Він зазначив при цьому, що противник такими локальними боями виснажується.

"Українські захисники поки нарощують свій потенціал. І вичікують, коли противник виснажиться… Все залежить від того, чи буде в нього потенціал. Від цього буде далі залежати перебіг бойових дій", - сказав Павлюк.

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