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Росія вже ввела весь резерв для першого удару по Україні, - голова Київської ОВА Павлюк

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Росія вже ввела весь резерв для першого удару по Україні, - голова Київської ОВА Павлюк
Всі резерви військ, що формувалися Росією для першого удару по Україні, вже введені на територію нашої держави.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на керівника Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, передає Цензор.НЕТ.

"Все, що формувалося для першого удару, вже введено. Останні резерви кидаються зараз туди, де Операція об’єднаних сил. Буквально 3 дні тому бачив там введення нових груп. Тут ми бачимо пересування одного-двох резервів, поки інших не бачимо. Ми знаємо що формуються відповідні резервні частини, проводиться в Росії частково прихована мобілізація, противник намагається наростити сили, щоб продовжити виконання завдання", - зазначив Павлюк.

За його словами, оскільки підготовлені резерви закінчуються, ворог переходить до створення смуг оборони, щоб ми не могли його легко вибити.

"В Київській області вони переважно закріпилися. Роблять смугу, очікуючи резерви. По півдню в багатьох місцях вони також закріпляються. По сходу, де вийшли до наших позицій, також закріпляються",- сказав Павлюк.

Щодо ситуації у Київській області він повідомив, що противник чекає на поповнення, а наші оборонці вже нарощують свої сили.

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"Територія Бучі та Гостомеля поки що під окупацією. Що Буча, що Гостомель. Там поки жодних дій ми зробити не зможемо. Нам треба втримати противника в тих його спробах перейти річку Ірпінь та продовжити наступ на Київ. Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій у цьому напрямку. Тільки локальні", – розповів Павлюк.

Він зазначив при цьому, що противник такими локальними боями виснажується.

"Українські захисники поки нарощують свій потенціал. І вичікують, коли противник виснажиться… Все залежить від того, чи буде в нього потенціал. Від цього буде далі залежати перебіг бойових дій", - сказав Павлюк.

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Топ коментарі

  • Urs
    Азово-Чорноморський морський операційний район: учора в районі мису Тарханкут було сформовано десантний загін ЧФ ВМФ ЗС РФ у складі 5 ВДК («Корольов», «Побєдоносєц», «Калінінград», «Саратов», «Моргунов») та кораблів ескорту у складі фрегату «Адмірал Ессен», МРК «Вышний Волочок», лінійного тральщика «Голубець» та 2 ракетних катерів. Близько 03:00 корабельна група прибула на рейд Одеси та о 05:00 крейсер «Москва» і фрегат «Адмірал Ессен» обстріляли українське узбережжя в районі Затоки. Дії корабельної групи підтримували 5 літаків Су. У результаті нашого вогневого ураження пошкоджено фрегат «Адмірал Ессен» та збито два літаки.
    Захисники Маріуполя потопили патрульний катер проекту 03160 «Раптор».
    Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви та бортові номери, що може означати підготовку РФ до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинуваченням у них українських військових кораблів.
    ВИСНОВКИ:
    - противник втратив наступальну ініціативу на всіх напрямках, крім Донецького операційного району;
    - демонстративні дії ЗС РБ на кордоні з Україною, «десант» в Одесу, публікації про імовірний наступ з Придністров'я - сковування резервів ЗСУ;
    - у противника - величезні проблеми з поповненням втрат. Чутки про вербування та перекидання з Сирії та Лівії найманців - не більше ніж спроби приховати цю проблему;
    - удари тактичними ракетами комплексу 9к79 «Точка», що почастішали останнім часом, є показником вичерпання більш ******** ракет «Іскандер» і «Калібр»; у росіян - брак високоточної зброї;
    - російські заяви про «удари гіперзвуковою зброєю» - реклама неіснуючої зброї («шоу-зброя» - термін Т.Купера);
    - гарячішою точкою стає лінія фронту в операційній зоні Об'єднаних Сил;
    - повітряні удари триватимуть, найбільш дістанеться цивільному населенню;
    - окупанти намагатимуться легітимізувати свою присутність через імітацію виборів, призначення окупаційних адміністрацій, слід чекати, що окупаційний режим посилюватиметься, насамперед на півдні.
    Слід пам'ятати, що у ЗСУ також є втрати, війська ведуть важкі та запеклі бої. Не існує іншого шляху наблизити нашу Перемогу.
  • Анастасия Шепелева
    На сьогодні, 95% тих хто воює на передовій, це ті вояки, які прийняли бій 24 лютого.

    Слова не мої. Це написав Роман Донік у твіттері. Він у Харкові.

    Тобто ми навіть ще резерви не задіяли. Зібрать людей. Забеспечити всім необхідним (а з цим ой як не просто). Провести тренування. Бойові злагодження і т.д.

    Не скажу з якого я міста)) Але довкола нашого міста, кожен день, щось десь стріляє, вибухає. І це саме навчання проводяться.

    Потенціл є. Але ще не задіяний.
  • Юрій Вовчанський 21ebdf92
    Щось не клеїться. У воєнкоматі кажуть: "Чекайте". В теробороні місць немає для всіх охочих.
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