Окупанти пошкодили в Україні понад 4 тис. будинків, - ДСНС

Із 24 лютого, від початку війни Росії проти України, окупанти повністю знищили 651 будинок, а частково пошкодили приблизно 3780 житлових будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Романа Примуша.

"Вже маємо аналітику по кількості уражених будівель. Приблизно 3780 житлових будинків частково пошкоджено, повністю знищено 651 житловий будинок", – сказав Примуш.

При цьому, за його словами, ця статистика відображає лише ті об'єкти, де рятувальники можуть оцінити обсяг завданої шкоди, не наражаючи на небезпеку своє життя, і вона не стосується окупованих територій. Тож масштаби руйнувань є значно більшими.

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Водночас, за словами Примуша, ДСНС вже розробляє плани відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури країни.

"Ми вже займаємося комплектуванням сил для майбутнього відновлення країни", – зазначив він.

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