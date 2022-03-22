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У російських окупантів в Україні запасів боєприпасів і продовольства залишилося не більш ніж на три дні, - Генштаб

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У російських окупантів в Україні запасів боєприпасів і продовольства залишилося не більш ніж на три дні, - Генштаб
Російські окупанти в Україні забезпечені запасами боєприпасів та продовольства не більш ніж на три дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генерального штабу України.

"У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Олександр Аганін
    Щось дуже часто в них запасів на три дні залишається
  • экзорцист
    Уважаемые мышебратья! Так как доставлять боеприпасы и провизию в последнее время все тяжелее и тяжелее, сдам вам одну тайную точку, через которую это сделать проще пареной репы.
    Это Чернобаевка! Только Тс-с-с-с! Чтоб никто не узнал. Не благодарите.
  • хрен
    це неправда
    вони можуть своїх трупаків ще місяць догризати.. два в одном
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