Окупанти знищують оптові склади з продуктами у Сєверодонецьку, - Гайдай

У Сєверодонецьку армія РФ продовжує прицільно знищувати оптові склади з продуктами харчування.

Про це повідомив у Телеграмі керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"У Сєверодонецьку армія рф продовжує знищувати оптові склади з продуктами харчування. Б’ють прицільно, бо знають, куди саме. Їм вдалося принести збитки місцевому бізнесу, але жителі міста будуть з їжею – постачання нами налагоджене", - написав Гайдай.

Загалом упродовж 21 березня в області через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Пошкоджено приблизно 25 об’єктів, з них – 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєверодонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

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