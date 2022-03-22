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Окупанти знищують оптові склади з продуктами у Сєверодонецьку, - Гайдай

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Окупанти знищують оптові склади з продуктами у Сєверодонецьку, - Гайдай
У Сєверодонецьку армія РФ продовжує прицільно знищувати оптові склади з продуктами харчування.

Про це повідомив у Телеграмі керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"У Сєверодонецьку армія рф продовжує знищувати оптові склади з продуктами харчування. Б’ють прицільно, бо знають, куди саме. Їм вдалося принести збитки місцевому бізнесу, але жителі міста будуть з їжею – постачання нами налагоджене", - написав Гайдай.

Загалом упродовж 21 березня в області через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Пошкоджено приблизно 25 об’єктів, з них – 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєверодонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Сєверодонецьк, Рубіжне і Попасну. Зруйновано 12 будинків, є поранені, - Гайдай

Топ коментарі

  • Александр d30dc4a6
    Фашисты Второй Мировой, просто мелкие хулиганы, по сравнению с российской ордой.
    И это говорят старики, которые пережили ту войну, и оккупацию.
    Если гитлеровцы зверствовали в основном в отношении евреев и немного цыган, то путинцы уничтожают всех в Украине, не только украинцев, но в том числе русских, евреев, греков, поляков, белорусов, молдаван, венгров, татар, турок... Не зависимо от вероисповедания, языка общения, возраста и пола.
    Россияне - это раковые клетки на теле Земли. Их можно и нужно уничтожить
  • экзорцист
    Хто ще за те, щоб брати в полон людиноподібних?
    В ЄС-ах та ін. країнах, де нема війни легко розсуждати про "гуманне ставлення до полонених". Ми ж бачимо, як ці недолюдки-геноцидники ставляться до нашого народу, наших людей.
    Тільки смерть кацапам-вбивцям!
  • экзорцист
    Ні. Просто полонених нема. Ну, так сталося, що всі загинули.
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