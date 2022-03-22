США і Франція виступили за подальше посилення санкцій проти РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан виступили за подальше посилення санкцій проти РФ через продовження нею наступу на Україну.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Франції за результатами розмови Блінкена і Ле Дріана, інформує УП, передає Цензор.НЕТ.

Міністри обговорили гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену військовим вторгненням Росії та невибірковим обстрілом російськими військами українських міст.

"Вони наголосили на невідкладності і пріоритетності встановлення повного припинення вогню на всій території України" - йдеться у повідомленні.

"Обидва міністри відзначили необхідність подальшого посилення санкцій, зіткнувшись із продовженням російського наступу. Міністри також підтвердили свою підтримку пропозицій МАГАТЕ щодо посилення безпеки українських ядерних установок" - повідомили в МЗС Франції.

Двоє міністрів також обговорили підготовку зустрічей глав держав і урядів країн-членів НАТО і G7 цього четверга в Брюсселі, а також участь президента США в Європейській раді.

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