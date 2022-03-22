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Путін у лютому змінив тисячу особистих працівників - охоронців, кухарів, секретарів та прислугу

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Путін у лютому змінив тисячу особистих працівників - охоронців, кухарів, секретарів та прислугу
Путін, який від початку війни засів у бункері, починає ще більше боятись за своє життя. У лютому він змінив близько тисячі особистих співробітників.

Путін змінив охоронців, кухарів, секретарів та прислугу. Боїться, що його отруять, пише The Daily Beast, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

У політичній та бізнес-еліті Росії формується група, яка готова усунути Путіна від влади. Санкції Заходу ведуть до краху Росії, тому верхівка окупантів намагається уникнути фатального кінця.

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Розглядають різні варіанти його відсторонення: отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок тощо.

До речі – Путін був щасливим, коли ввели санкції проти Абрамовича й інших олігархів.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Сцыт плешивый.
  • Іван Помідоров
    От это жизнь у чувака началась. Трусы свежие страшно надеть, вдруг уже попрыскали новичком.
  • Amber
    Немцов правду сказав , що кремлівський недопалок й@ бнутий
    і це свята правда , а на кацапіі за правду розстрілюють 😡
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