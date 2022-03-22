Російська "КП" опублікувала і потім видалила дані міноборони РФ про ліквідованих в Україні росіян - 9 861 загиблий
На сайті російського видання "Комсомольська правда" цілу добу стояла опублікована інформація, що на війні в Україні ліквідований 9 861 російський солдат, ще 16 153 дістали поранення. При цьому видання посилалося на джерела у Міністерстві оборони. Частину про втрати було видалено, але в інтернеті не можна нічого видалити повністю — оригінал тексту залишився в архівах, передає Цензор.НЕТ.
"За даними Міноборони РФ, у ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 людину, поранення отримали 16153 особи", — йшлося у замітці.
До цього Міноборони РФ давало інформацію про вбитих лише одного разу — 2 березня. Тоді вороги повідомили про 498 ліквідованих.
Відреагував на цю новину й радник голови офісу президента Михайло Подоляк.
"Російське мистецтво брехати вже не допомагає. Міноборони Росії було змушено офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 людей, а… 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів. І це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи. Тому що в реальному світі загиблих росіян майже вдвічі більше… Але майже одразу з найчесніших пропагандистських міркувань відбулося редагування статті та вичленування фрагмента масової загибелі військовослужбовців Росії… І правильно, навіщо сучасній Океанії знати бодай часткову правду", — заявив Подоляк.
Цікаво, що буквально сьогодні на брифінгу представник Міноборони РФ у Москві Ігор Конашенков заявляв: "Всі поширені паном Подоляком нібито "реальні дані" про втрати військової техніки та особового складу російських збройних сил, у тому числі старших та вищих офіцерів, є пропагандистською брехнею".
Видання "Комсомольська правда" вже повідомило, що цифра у 9861 ліквідованих з'явилася "внаслідок зламу редакційної адмінки". Дуже переконливо.