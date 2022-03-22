Тривають бої за Тростянець. Жителів просять не виходити з укриття, - мер Бова

Наразі тривають бої за Тростянець.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Тростянця Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.

"Молимося за життя кожного нашого військового та хлопців з ТРО! За умови вуличних боїв мова про "зелений коридор", доставку гуманітарних грузів в Тростянець чи ремонт пошкоджених електроліній сьогодні не йде. Прохання до жителів. Під час обстрілів і вуличних боїв максимально переховуватися в підвальних приміщеннях. Треба це все жахіття витерпіти!", - пише він.

Читайте також: Окупанти чинять справжній геноцид у Тростянецькій громаді на Сумщині, - Живицький