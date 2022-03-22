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Тривають бої за Тростянець. Жителів просять не виходити з укриття, - мер Бова

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Тривають бої за Тростянець. Жителів просять не виходити з укриття, - мер Бова
Наразі тривають бої за Тростянець.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Тростянця Юрій Бова, інформує Цензор.НЕТ.

"Молимося за життя кожного нашого військового та хлопців з ТРО! За умови вуличних боїв мова про "зелений коридор", доставку гуманітарних грузів в Тростянець чи ремонт пошкоджених електроліній сьогодні не йде. Прохання до жителів. Під час обстрілів і вуличних боїв максимально переховуватися в підвальних приміщеннях. Треба це все жахіття витерпіти!", - пише він.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Захисники наші, бережи вас Господь та Матінка Божа.
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • drowsy_cat
    Схоже, читати вмієш.
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