Як працюють гуманітарні коридори евакуації з Маріуполя 22 березня. СПИСОК

Продовжується евакуація мирного населення Маріуполя. Так, 22 березня є можливість виїхати до Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал заступника керівника ОП України Кирила Тимошенка.

Так, повідомляєьбся про наступні маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:

1. Бердянськ – Запоріжжя Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

2. Мангушська громада – Запоріжжя Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"

3. Нікольське – Запоріжжя Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Також читайте: Гуманітарними коридорами сьогодні вдалося евакуювати понад 6,6 тис. людей, - ОП

Автобуси чека повинні відправитись о 10:00. В Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога. Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ: +380615336276 +380615335252 +380975515917 +380504397529 Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя: +380952204111 +380672204112 0800503508.