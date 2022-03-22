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Як працюють гуманітарні коридори евакуації з Маріуполя 22 березня. СПИСОК

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Як працюють гуманітарні коридори евакуації з Маріуполя 22 березня. СПИСОК
Продовжується евакуація мирного населення Маріуполя. Так, 22 березня є можливість виїхати до Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал заступника керівника ОП України Кирила Тимошенка.

Так, повідомляєьбся про наступні маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:

1. Бердянськ – Запоріжжя  Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27

2. Мангушська громада – Запоріжжя  Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна"

3. Нікольське – Запоріжжя  Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

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Автобуси чека повинні відправитись о 10:00. В Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога.  Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ: +380615336276 +380615335252 +380975515917 +380504397529  Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя: +380952204111 +380672204112 0800503508.

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