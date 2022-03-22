МЗС України - Сійярто: Спроби задобрити агресора не матимуть успіху. Це доводить історія, зокрема й Угорщини. Наступною метою РФ стануть наші сусіди
"Міністр закордонних справ Петер Сійярто наголошує на необхідності уникнути поширення війни за територію України та безпосереднього конфлікту НАТО і РФ. На його переконання, щоб не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття українського неба та розгортання операції з підтримки миру, а також дозволяти транзит угорською території військової допомоги для української армії", - сказав Ніколенко "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що "не провокувати Росію" – це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії.
"Ми, звісно, не хочемо нікому того горя, з яким зіткнулися українці через війну Росії. Водночас помилково вважати, що Угорщина, як і будь-яка інша європейська країна, існує у вакуумі. Наша держава наразі фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинних цілей в Україні, наступною метою стануть наші сусіди. Про це нині відкрито кажуть російські посли за кордоном", - заявив речник МЗС.
За його словами, у понеділок з'явилися докази, як ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор.
"Угорщина завжди позиціонувала себе як захисник прав закордонних угорців. Закликаємо Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії і скористатися своїми розвиненими каналами зв'язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні. Настав час бути чесними з самими собою, що спроби задобрити агресора не матимуть успіху. Це доводить історія, зокрема й самої Угорщини", - зазначив Ніколенко.
Спікер українського МЗС зазначив, що тому партнери мають дбати про те, щоб Україна вистояла та перемогла російське зло.
"Для цього потрібно зміцнювати європейську єдність. Єдність, яка дасть змогу запровадити більше жорстких санкцій проти Росії, щоб зупинити її військову машину", - сказав Ніколенко.