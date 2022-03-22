Новини • Війна

Застосування "Кинджала" навряд чи змінить результати кампанії РФ в Україні. Це відвертання уваги від відсутності прогресу, - Міноборони Британії

6 60610
Застосування "Кинджала" навряд чи змінить результати кампанії РФ в Україні. Це відвертання уваги від відсутності прогресу, - Міноборони Британії
За даними британської військової розвідки, більшість російських сил, які вторглися в Україну, зупинилися на місці.

Про це йдеться в інформаційному зведенні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що попри запеклі бої, українські війська продовжують відбивати спроби Росії окупувати південне місто Маріуполь.

"Російські збройні сили в інших частинах України пережили ще один день обмеженого прогресу, при цьому більшість сил зупинилися на місці", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа повинна робити все, щоб Росія не відчувала себе володарем світу. Наша армія довела, що не треба боятися РФ, - Зеленський

Крім того, зазначається, що кілька великих українських міст продовжують зазнавати інтенсивних російських повітряних та артилерійських бомбардувань.

Також міноборони Британії пише, що росія заявила про запуск низки "гіперзвукових" ракет по цілях на заході України.

"Якщо це правда, то, ймовірно, це були "Кинджали", система балістичних ракет повітряного базування на базі "Іскандерів", що вже давно використовуються російськими військами у нападі на Україну", - вважає розвідка країни.

На думку британської сторони, твердження Росії про використання "Кинджалів", найімовірніше, покликані відвернути увагу від відсутності прогресу у наземній кампанії РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ залишається головною військовою метою Росії, - Міноборони Британії

"Навряд чи розгортання "Кинджала" суттєво вплине на результати російської кампанії в Україні", - йдеться у повідомленні.

Застосування Кинджала навряд чи змінить результати кампанії РФ в Україні. Це відвертання уваги від відсутності прогресу, - Міноборони Британії 01
Застосування Кинджала навряд чи змінить результати кампанії РФ в Україні. Це відвертання уваги від відсутності прогресу, - Міноборони Британії 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Петров 933aff40
    Кинжал,лети за кораблем на х.й
  • Rostyslav Komarnytsky
    Підказка для кацапів. Ситуацію може покращити лише масове виробництво коників з гівна, особисто осв'ячених гундяєм і одягнути замість настільних хрестиків. Але це не факт.
  • Ivan Pupkin b2770a7a
    Пусть путло себе кадыркин кожаный кинжал засунет да поглубже туда куда не попадает солнце
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини