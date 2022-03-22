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Онлайн-перемовини відбуваються постійно. Делегація РФ неправильно оцінила ресурси. Злам стереотипів йде дуже важко, - Подоляк

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Онлайн-перемовини відбуваються постійно. Делегація РФ неправильно оцінила ресурси. Злам стереотипів йде дуже важко, - Подоляк
Переговори української сторони з РФ постійно йдуть у форматі онлайн, є багато консультативних груп, які залучені до цього процесу.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник голови Офісу Президента України, учасник переговорів на рівні делегацій Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

Далі Подоляк детально зупиняється на тому, які у нього враження від переговорів з російською стороною

"Мені здається, що той обсяг аналітики, який в них був напередодні війни показує дуже слабкі позиції щодо розуміння сучасного світу і України зокрема. Тобто вони припустилися фатальних помилок в цьому, вони неправильно оцінювали і свої ресурси, і ресурси України.
І, безумовно, у них дуже тяжко йде цей злам стереотипів, в яких вони жили протягом 8 років", - зауважив він.

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Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Найкращі аргументи на тих перемовинах- пошматовані трупи москалів.
  • Ivan Pupkin b2770a7a
    кацапы таки стали понимать что путин ху*ло ?
  • экзорцист
    Підерація взагалі ВСЕ неправильно оцінила. Тепер будуть тільки пожинати смерть, ганьбу, приниження, гидливість та ненависть до себе і посилено спускатися на дно.
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