Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15,3 тис. осіб, 509 танків, 1556 броньованих машин, 99 літаків, 123 гелікоптери
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Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 15300 осіб,
танків - 509 од,
бойових броньованих машин ‒ 1556 од,
артилерійських систем – 252 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків – 99 од,
гелікоптерів – 123 од,
автомобільної техніки - 1000 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 70,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35.
Спеціальна техніка - 15.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.