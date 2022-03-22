Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15,3 тис. осіб, 509 танків, 1556 броньованих машин, 99 літаків, 123 гелікоптери

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 15300 осіб,

танків - 509 од,

бойових броньованих машин ‒ 1556 од,

артилерійських систем – 252 од,

РСЗВ - 80 од,

засоби ППО - 45 од,

літаків – 99 од,

гелікоптерів – 123 од,

автомобільної техніки - 1000 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 70,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35.

Спеціальна техніка - 15.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.