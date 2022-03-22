Українська розвідка здобула список майже 1000 росіян, що скоюють воєнні злочини в Україні
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ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Так, у списку є і офіцерський склад, і кулеметники, стрілки, водії бойових машин, командири танків, навідники та інші - усі ті, хто скоюють воєнні злочини проти українського народу та знищують міста та села.
К"ожен українець повинен знати їхні імена! Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - попереджають ворога українські розвідники.