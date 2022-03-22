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Українська розвідка здобула список майже 1000 росіян, що скоюють воєнні злочини в Україні

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Українська розвідка здобула список майже 1000 росіян, що скоюють воєнні злочини в Україні
ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Так, у списку є і офіцерський склад, і кулеметники, стрілки, водії бойових машин, командири танків, навідники та інші - усі ті, хто скоюють воєнні злочини проти українського народу та знищують міста та села.

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К"ожен українець повинен знати їхні імена! Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - попереджають ворога українські розвідники.

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Топ коментарі

  • Катерина 2abff6e7
    Українців не цікавлять їх імена! Нас цікавлять лише їх трупи!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Алеша Ступин )
  • Saskia Jansen
    почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

    БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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