Українська розвідка здобула список майже 1000 росіян, що скоюють воєнні злочини в Україні

ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Так, у списку є і офіцерський склад, і кулеметники, стрілки, водії бойових машин, командири танків, навідники та інші - усі ті, хто скоюють воєнні злочини проти українського народу та знищують міста та села.

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К"ожен українець повинен знати їхні імена! Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - попереджають ворога українські розвідники.