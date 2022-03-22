Уночі російські окупанти завдали удару по морському порту Миколаїв

Уночі 22 березня російська армія завдала удару по морському порту Миколаїв. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Адміністрація морських портів України.

Повідомляється, що портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Миколаївський морськи́й порт – одне з провідних державних підприємств транспортної галузі України з переробки, експортних, імпортних, каботажних вантажів, забезпечення транзитних перевезень різноманітних вантажів, як генеральних, так і навалювальних. Відповідно до Закону України "Про морські порти України" функції адміністрації морського порту Миколаїв виконує Миколаївська філія державного підприємства Адміністрації морських портів України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 7 березня Росія завдала ракетного удару по морському порту "Ольвія", що розташований на березі Бузького лиману, за 25 км від Миколаєва. Територія порту належить катарській компанії QTerminals Olvia на правах концесії.