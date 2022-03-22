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Окупанти готуються до проведення "виборів" на території Запорізької області

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Окупанти готуються до проведення "виборів" на території Запорізької області
На території Запорізької області російські військові готуються до проведення "виборів" проросій‌ської‌ адміністрації‌ рай‌онів та міст.

Про це у Телеграмі повідомив речник ЗОВА Іван Арєф’єв, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується міста Запоріжжя та Запорізької області - загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросій‌ської‌ адміністрації‌ районів та міст", - зазначив речник.

Крім того, за його інформацією, з метою організації так званих "росій‌ських гумконвої‌в" загарбники зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КамАЗ міністерства надзвичайних ситуацій‌ рф. Подібні вантажівки раніше використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території‌ Донецької‌ та Луганської‌ областей‌.

Військові припускають, що це може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої‌" до Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють українські позиції під Запоріжжям з мінометів та гелікоптерів, - Арєф'єв

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Топ коментарі

  • Dron
    Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение.

    Как рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, в течение нескольких недель Национальная полиция идентифицировала телефоны, которыми пользуются оккупанты. На эти номера происходила регулярная рассылка СМС-сообщений с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.

    Поэтому несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил солат РФ, назовём его "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.

    Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.

    Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.
  • Valter Valter
    Окупанты делают ровно столько сколько украинцы им позволяют. Расхерачьте ихнюю *администрацию* и ихние белые машины и они уползут поджав хвост. Или вы как в 2014 хотите опять начать играть по правилам русофашистов?
  • Мобильный крематорий
    Да и насрать. Мир уже прошел ту черту, когда верил кацапам. Сейчас, даже если кацапы роддом в воронеже взорвут, им никто не посочувствует.
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