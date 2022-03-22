Євросоюз не запроваджуватиме квоти на розподіл біженців з України, - єврокомісар з внутрішніх справ Йоганссон

Європейський Союз має бути солідарним у прийомі українських біженців, при цьому обов'язкові квоти на їх розподіл по країнах блоку не запроваджуватимуться.

Про це заявив єврокомісар з внутрішніх справ Ілву Йоганссон, передає Цензор.НЕТ з порсиланням на Укрінформ.

Ми створили платформу солідарності. Єврокомісія зустрічається з урядами (країн ЄС. – Ред.) двічі на тиждень та обговорює ситуацію. Країни-члени можуть повідомляти, скільки людей вони можуть прийняти. Інші країни-члени повідомляють, чого вони потребують. Це новий підхід до ситуації без обов'язкових квот. Ми маємо його розвивати. У понеділок пройде ще одна позачергова зустріч міністрів внутрішніх справ (мається на увазі минулий понеділок, інтерв'ю робилося напередодні. - Ред.), і я сподіваюся, що ми й надалі працюватимемо в рамках такого підходу", - сказала Йоганссон, відповідаючи на питання про можливе застосування механізму розподілу біженців у ЄС.

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За її словами, зараз спостерігається безпрецедентна ситуація з боку країн-членів та громадян ЄС щодо прийому українських воєнних біженців. "У нас не було такої кризи з Другої світової війни… Тому, звісно, ​​це виклик. Але найкращий спосіб впоратися з такими викликами – це співпраця (всередині ЄС. – Ред.). Але нам також слід співпрацювати і з третіми країнами, які готові стати частиною рішення та прийняти українських біженців – Канадою, США та Великою Британією", - зазначила єврокомісар.

В цілому вона вражена "безпрецедентним прийомом біженців народами Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини, Чехії та Естонії, демонстрацією солідарності на місцевому та регіональному рівні, а також тим, що було зроблено некомерційними організаціями, волонтерами та урядами". "Ми бачимо, як держави-члени Євросоюзу приймають людей так, як ми ніколи раніше не бачили. Кількість людей, які прибули до Польщі менше ніж за чотири тижні, перевищує кількість біженців, прийнятих усім Європейським Союзом за два роки 2015-2016", - наголосила Йоганссон.

Далі, за її словами, з огляду на кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні, Євросоюзу треба бути готовим прийняти ще мільйони воєнних біженців.