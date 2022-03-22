Ворог накриває Луганщину "килимовими" обстрілами і намагається прорватися, - ОВА

У Луганській області міста знаходяться під постійним ворожим вогнем, але з українським прапором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Читайте також: Російські окупанти за ніч обстріляли Харків щонайменше 80 разів

"Ворог не просунувся. Міста під вогнем, але з українським прапором... Йшли бої в Рубіжному, Попасній та Кремінній, ворог не полишає спроби здійснити прорив саме в цих населених пунктах, проте безуспішно", - написав очільник області та додав, що за добу українські захисники знищили 300 загарбників.

Він зазначив, що досі російські загарбники розповсюджують фейк про повний контроль всієї Луганщини, але це їх "хворобливі вигадки".

"Орки здійснюють так звані "килимові" обстріли, страждають цілі житлові квартали. Маємо купу руйнувань, ДСНС не вистачає співробітників, аби встигнути на всі виклики щодо пожеж чи руйнувань внаслідок обстрілів", - наголосив керівник ОВА.

Читайте також: На Луганщині з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 124 мирні жителі, 103 - поранені, - ОВА

"Для росіян - війна з Україною - злочин і ганьба, від яких вони не відмиються і через століття! Слава Україні! Переможемо орків!", - наголосив Гайдай.