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Окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні на Сумщині, - Офіс Генпрокурора

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Окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні на Сумщині, - Офіс Генпрокурора
У Сумській області російські військові вбили пенсіонерку та поранили її чоловіка, коли вони їхали на велосипедах до лікарні.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 19 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до тростянецької лікарні по польовій дорозі. Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік зазнав поранень.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Проведення досудового розслідування доручено відділу поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділення поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок збройної агресії РФ загинули 117 дітей, понад 155 поранені, - Офіс Генпрокурора

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Они просто чувствуют безнаказанность . Потом сдадутся в плен - тепло, пирожки
  • Вася Шевченко f77d76ba
    воевать со стариками на великах... это так по руцки... великодержавно и скрепно...
    суки без роду и племени !
  • Gyro
    Всіх окупантів в тому Тростянці треба стратити, вони виділяються своєю жорстокістю навіть серед інших кацапів...
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