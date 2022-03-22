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Ворожу крилату ракету збито на Харківщині. Українська армія знищила колону окупантів та захопила трофеї на околиці Ізюма, - Синєгубов

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Ворожу крилату ракету збито на Харківщині. Українська армія знищила колону окупантів та захопила трофеї на околиці Ізюма, - Синєгубов
Збройні Сили України тримають позиції, хоч ворог і робить спроби просунутися в сторону Харкова, але всі вони безуспішні.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за минулу добу російські окупаційні війська завдали 84 удари різних видів.

"Було зафіксоване нанесення ракетного удару, але сьогодні, близько 5 ранку, мобільні підрозділи Збройних Сил України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів. Серед чергових перемог наших Збройних Сил України - трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, покинувши техніку", - пише Синєгубов.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Виктор Дийнега
    российское мясо до сих пор верит что победит украинскую мясорубку и прыгает жопой на шнек
  • 1sarmat
    Шо характерно, средств ППО никто нам не поставил, а сбитые ракеты падают как раньше самолеты, наверное к дождю
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