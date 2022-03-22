Ворожу крилату ракету збито на Харківщині. Українська армія знищила колону окупантів та захопила трофеї на околиці Ізюма, - Синєгубов

Збройні Сили України тримають позиції, хоч ворог і робить спроби просунутися в сторону Харкова, але всі вони безуспішні.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за минулу добу російські окупаційні війська завдали 84 удари різних видів.

"Було зафіксоване нанесення ракетного удару, але сьогодні, близько 5 ранку, мобільні підрозділи Збройних Сил України в районі Нової Водолаги збили крилату ракету окупантів. Серед чергових перемог наших Збройних Сил України - трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, ті просто втекли з поля бою, покинувши техніку", - пише Синєгубов.

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