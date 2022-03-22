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Через брак запчастин єдиний у РФ виробник танків - "Уралвагонзавод" зупинив роботу

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Через брак запчастин єдиний у РФ виробник танків - "Уралвагонзавод" зупинив роботу
За наявною інформацією, призупинена робота підприємств корпорації "Уралвагонзавод" у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на defence-ua.

Зазначимо, що "Уралвагонзавод" - єдине російське підприємство, яке здійснює серійне збирання танків, як на потребу рашиської армії, так і на експорт. Також проблеми із комплектуючими викликали збої у поточному ремонті бронетехніки армії РФ.

А попри спроби провести "імпортозаміщення", реальна залежність російського військово-промислового комплексу від західних комплектуючих - катастрофічна.

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Топ коментарі

  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Думаю там просто саботажніки і фашисти. Путін, йо%бни по уралвагонзаводу іскандерами!
  • Назар Курта eeb276fe
    Им танки больше не понадобятся. Можно даже не начинать выпуск образцов 1980-х, все равно лет 50 наверное навряд куда то еще посунут.
  • Володимир Д
    Цензор вишукано тролить кацапню: одразу після повідомлення про продаж Мішею танка повідомили про брак запчастин до них у москальского заводу.
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