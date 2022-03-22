Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском: "Україна вітала б посередницьку роль Святого Престолу"

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Папою Римським Франциском гуманітарну ситуацію та блокування російськими військами "зелених коридорів", Україна вітала б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань.

"Поговорив із Папою Римським Франциском. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир", - написав Зеленський у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

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