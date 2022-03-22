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Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском: "Україна вітала б посередницьку роль Святого Престолу"

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Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском: "Україна вітала б посередницьку роль Святого Престолу"
Президент України Володимир Зеленський обговорив із Папою Римським Франциском гуманітарну ситуацію та блокування російськими військами "зелених коридорів", Україна вітала б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань.

"Поговорив із Папою Римським Франциском. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир", - написав Зеленський у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Планшет Студента
    З якого дива? Нам важлива допомога від усіх релігій- окрім РПЦ.
  • Saskia Jansen
    Підказую, як вести дипломатичний діалог. Або кабаїв капітулює, або все каське бабло у банку Ватикану конфіскують.
  • Планшет Студента
    Як мінімум усією Італією, Іспанією, Португалією і великою частиною США. І багато ще ким.
    Католицизм є другим за чисельністю релігійним органом у світі, перевершений за своїми розмірами лише сунітським ісламом. На кінець 2018 року кількість церковних членів, визначених хрещеними католиками, становила 1,329 мільярда, що становить 18% світового населення.
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