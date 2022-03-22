Через брак резервів у РФ мобілізують боржників та аліментників, - розвідка

Враховуючи тотальний брак поповнення бойового армійського резерву РФ окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації".

Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ

Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій.

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"Відповідно, боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією РФ. Зокрема, подібні пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в Пятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі. Також продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях в Україні", - йдеться у повідомленні.