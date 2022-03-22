Зеленський відзначив державними нагородами 105 захисників України
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Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами захисників України. Сім українських воїнів були нагороджені посмертно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.
Відповідний указ №157 підписаний гарантом у вівторок, 22 березня.
Українських військових відзначили орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", орденом Данила Галицького, медаллю "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".