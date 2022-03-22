Міжнародна миротворча місія в Україні необхідна: ця ідея має спрацювати, - посол Польщі Цихоцький

Міжнародна миротворча місія в Україні потрібна для забезпечення гуманітарних коридорів, безпеку яких порушує Росія.

Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький в інтерв’ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Віцепрем'єр Качинський сказав, що потрібна миротворча місія НАТО, може в іншому форматі, міжнародному, для забезпечення гуманітарної допомоги. Бо ми розуміємо, що Росія не відноситься з повагою до гуманітарних коридорів, їх треба забезпечити, це і є миротворча місія. Але це озброєна місія, яка зможе себе захищати", - сказав посол.

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Він зазначив, що ця заява свідомо була зроблена у Києві, щоб спровокувати дискусію в НАТО. "Ми розуміємо, що зараз консенсусу навколо неї не буде. Але ми впевнені, що у тому чи іншому вигляді ця ідея має спрацювати, це об'єктивно необхідна річ", - зауважив Цихоцький.

За словами дипломата, йому було соромно чути генсека НАТО Єнса Столтенберга, коли він казав, що завдання Альянсу — щоб конфлікт не вийшов за межі України.

"Так що, українці мають усі померти і нам усе одно? Для нас таке ставлення неприйнятне", - наголосив Цихоцький.