Зеленський - Італії: Не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте усю нерухомість, рахунки та яхти впливових росіян. Підтримайте більші санкції

Ті, хто наказує воювати та пропагує ідеї війни проти України, використовують Італію як місце для відпочинку.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час другого відеозвернення до Італії, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш народ, який ніколи не хотів воювати. Котрий такий же європейський, як і ви. Ви знаєте тих, хто приніс в Україну війну. Чітко знаєте. Тих, хто наказує воювати. І тих, хто це пропагує. Майже всі вони використовують Італію як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм усю нерухомість, рахунки та яхти – від "Шахерезади" і до найменших. Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив. Хай вони його застосують для миру. Щоб колись мати змогу повернутися до вас. Підтримайте більші санкції проти Росії. Повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Підтримайте заборону для російських кораблів заходити у ваші порти. Щоб вони відчули ціну за свою агресію й за мінування моря", - переконує глава нашої держави.

За його словами, не має бути жодних винятків із санкційного режиму для жодного російського банку.

"Не допустіть продовольчої кризи в сусідніх із вами регіонах. Допоможіть нам. Зупиніть убивства. Збережіть українські родини", - каже він.

Він також зауважив, що цю війну треба закінчувати якнайшвидше.

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"Повертати мир. Прибирати з України ворожі війська. Проводити розмінування. І відбудову. Відбудову України після цієї війни. Разом з вами, разом з Італією. Разом з усією Європою. Разом – у Євросоюзі", - додає Зеленський.