Росія десятки років готувала цю війну. Україна - брама. Їхня мета – Європа, - Зеленський

Щоб зупинити Росію, потрібно запроваджувати ще більше санкцій проти держави-терориста.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час другого відеозвернення до Італії, інформує Цензор.НЕТ.

"Це війна, яку Росія готувала давно. Яку одна людина готувала давно. Одна! Десятки років. Заробляючи шалені кошти на експорті нафти й газу та спрямовуючи їх на підготовку до війни. І не тільки проти України. Їхня мета – це Європа. Вирішальний вплив на ваше життя, контроль над вашою політикою, руйнація ваших цінностей. Не тільки наших. Демократії, прав людини, рівності, свободи... Таких самих цінностей, як і в нас", - зауважив Зеленський.

За його словами, Україна для російських військ – це брама Європи. Вони хочуть увірватися.

"Але варварство не повинне пройти. Українці одними з перших прийшли на допомогу вам, коли під ударами пандемії ковіду ви потребували цього. Ми направили своїх лікарів. Італійці одними з перших прийшли на допомогу нам, коли наші люди постраждали від жахливої повені. Ви підтримали нас – щиро, швидко. Не просивши нічого натомість. Ви допомагаєте нам і зараз – ми дуже цінуємо це. Але все ж...", - каже він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Італії: Не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте усю нерухомість, рахунки та яхти впливових росіян. Підтримайте більші санкції

Зеленський нагадав, що вторгнення не зупиняється вже 27 днів. Майже місяць.

"Отже, потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви чи найманців десь у Лівії чи Сирії. Щоб Росія шукала мир. Щоб та сама одна людина шукала мир", - додав глава держави.