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Як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Низці країн загрожує голод, - Зеленський

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Як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Низці країн загрожує голод, - Зеленський
Наслідки цієї війни вже відчуваються у багатьох частинах світу. Не тільки у Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час другого відеозвернення до Італії, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, найстрашнішим буде голод, який наближається для різних країн.

"Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства. Але як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля, знищує бази з пальним? Ми не знаємо, який урожай у нас буде і чи зможемо ми експортувати, коли заблоковані й захоплені наші порти. Кукурудза, рослинна олія, пшениця й багато-багато інших товарів. Життєво необхідних товарів, зокрема – для ваших сусідів. Через море", - зауважив глава держави у своєму зверненні.

Він нагадав, що ціни вже зростають.

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"Тож скільки десятків мільйонів людей потребуватимуть допомоги? Навпроти ваших берегів...", - додає Зеленський. 

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Топ коментарі

  • Микола Мазуренко 7ef4c839
    Поки не будуть голодувати не зрозуміють нафіга їм той кацапський газ та нафта
  • Олександр Бліндер
    Це так і є.
    Німці уже почали розкуповувати муку і олію.
    Через трохи можуть починати жерти кацапську нафту, газ і закушувати євро.
  • Планшет Студента
    Отоді настане час українців висловлювати глибоке занепокоєння, а різних там французів чи італійців відмовитися від кроасанів чи пасти заради голодуючих.
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