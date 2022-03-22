Російські окупанти конфіскували гумдопомогу та автомобілі, що прямували до Вовчанська, а водіїв після доби полону відправили до Харкова пішки, - Синєгубов

Учора були звільнені з полону окупантів 5 водіїв та 1 медичний працівник, які відвозили гуманітарну допомогу до Вовчанська.

"Хочу наголосити, що автомобілі їхали за попередньо погодженим маршрутом – домовилися про "зелений коридор" з доставкою гуманітарної допомоги у Вовчанськ. Але наших людей зупинили ще в селищі Кутузівка, що за напрямком Вовчанська", – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Усі автомобілі і гуманітарну допомогу конфіскували окупанти. Людей протримали майже добу в полоні на базі відпочинку, де тимчасово дислокуються російські війська. А на ранок відправили пішки в бік Харкова, це майже за 6 км.

"Коли водії та медик підійшли вже до українського блокпоста, їх там впізнали наші солдати і передали до медичних працівників для надання першої медичної допомоги", – зауважив голова ХОВА.

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За інформацією постраждалих, окупанти звинувачували їх у диверсіях та змушували перевіряти гуманітарний вантаж на ознаки отруєнь.

"Ми перебували фактично добу в постійній комунікації з Офісом Президента та з Віце-прем'єр-міністром – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук, яка активно займалася питанням. Вражає те, що одразу після повернення, всі наші Герої як один сказали: знову готові їхати або в тому самому напрямку, або в будь-якому іншому, щоб доставити вантаж усім, хто цього потребує. Це сила волі наших українців, яку ніхто не зламає!", – зазначив Олег Синєгубов.