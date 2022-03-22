На лінії фронту під Києвом зник журналіст Макс Левін

На лінії фронту під Києвом зник відомий фотожурналіст Максим Левін, востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.

Про це повідомила журналістка Олена Максименко, передає Цензор.НЕТ.

"Відомий документаліст Максим Левін виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі під Києвом. На той момент він був у районі бойових дій із фотокамерою.

Макс Левін поїхав на власному авто фотографувати бойові дії 13 березня. Він залишив автівку біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун. З його телефону надійшло повідомлення об 11.23, після чого він більше не виходив на зв'язок і не з'являвся в мережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Погрожували, потім виводили кудись. Думав, що везуть в поле, де вб’ють і все", - каховський журналіст Батурін розповів про вісім діб російського полону

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс мав працювати, розпочались досить інтенсивні бойові дії, під час яких він міг дістати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців Російської федерації.

Максим Левін народився 1981 року на Київщині. Він працює як фотокореспондент і документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Break

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною на Донбасі та в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", пояснював він Макс Левін.

Окрім журналістських робіт, він створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman", - розповіла вона.