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"Укравіапром" просить Зеленського підпорядкувати державні стратегічні ракетобудівні та авіабудівні підприємства Кабміну. ДОКУМЕНТ

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"Укравіапром" просить Зеленського підпорядкувати державні стратегічні ракетобудівні та авіабудівні підприємства Кабміну. ДОКУМЕНТ
Асоціація "Укравіапром" звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням підпорядкувати державні стратегічні ракетобудівні та авіабудівні підприємства Кабінету Міністрів України.

Відповідний лист асоціація "Укравіапром" сьогодні направила Президенту України Володимиру Зеленському, передає Цензор.НЕТ.

В асоціації підтримали рішення щодо невідкладної передачі ДП "ДержККБ "Луч" до сфери управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств на чолі з ДП "ДержкКБ "Луч". Також у листі зазначено, що ДК "Укроборонпром" не впоралися з управлінням стратегічними державним підприємствами в умовах воєнного стану.

"В умовах військової агресії Російської Федерації дехто з керівництва ДК "Укроборонпром" продемонстрували свою неспроможність до оперативних рішень по управлінню підприємствами, по збереженню їх матеріально-технічної бази, наданню фінансової допомоги працівникам підприємств" - йдеться у листі.

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В "Укравіапромі" наполягають на якомога скорішому виведенню ракетобудівних та авіабудівних державних підприємств з ДК "Укравіапром" та створенні ракетобудівного та авіабудівного холдингів, що передбачає реформа цих галузей, яка була розпочата ще у минулому році.

"Ми підтримуємо позицію трудового колективу ДП "ДержККБ "Луч" та звертаємось до Вас із проханням ухвалити рішення щодо невідкладної передачі ДП "ДержККБ "Луч" до сфери управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудування. A також, враховуючи наші попередні пропозиції, з метою збереження стратегічних підприємств авіабудування просимо ухвалити рішення про невідкладну їх передачу до сфери управління Кабінету Міністрів України з метою формування холдингу "Антонов", як це планувалося раніше", - зазначено у листі.

Лист підписали президент асоціації "Укравіапром" Віктор Попов, голова Профспілки працівників авіабудування та машинобудування Ярема Жугаєвич, голова Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України Володимир Коробов.

Укравіапром просить Зеленського підпорядкувати державні стратегічні ракетобудівні та авіабудівні підприємства Кабміну 01

Топ коментарі

  • Анатолий Точ
    Інтерв"ю, з головним конструктором я читав два роки назад на випробуваннях ракет Нептун і Вільхи.Він тоді говорив,що на сьогоднішній день фінансування дозволяє випускати всього 3-4 ракети в місяць.При нормальному фінансуванні спроможності підприємства дозволили б випусскати 30-40 ракет в місяць. Але на жаль у нас 2.5 роки було ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО,яке вкатоло під асфальт і відкати 25-30 мілліардів доларів,по яких з півдня і півночі ******* зараз рашисти і дивуютььс: дивись у них і через села асфальтні дороги.
  • Vlad Lancev
    Якраз саме зараз начасі. Бо Укроборонпром вже показав свою повну неспроможність якщо не гірше.
  • Val 7469e38c
    а чи не цей же президент утверджував керівництво ДК Укроборонпром, підібране і запропоноване його оточенням в ОПУ?
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