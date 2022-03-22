"Укравіапром" просить Зеленського підпорядкувати державні стратегічні ракетобудівні та авіабудівні підприємства Кабміну. ДОКУМЕНТ

Асоціація "Укравіапром" звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням підпорядкувати державні стратегічні ракетобудівні та авіабудівні підприємства Кабінету Міністрів України.

Відповідний лист асоціація "Укравіапром" сьогодні направила Президенту України Володимиру Зеленському, передає Цензор.НЕТ.

В асоціації підтримали рішення щодо невідкладної передачі ДП "ДержККБ "Луч" до сфери управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств на чолі з ДП "ДержкКБ "Луч". Також у листі зазначено, що ДК "Укроборонпром" не впоралися з управлінням стратегічними державним підприємствами в умовах воєнного стану.

"В умовах військової агресії Російської Федерації дехто з керівництва ДК "Укроборонпром" продемонстрували свою неспроможність до оперативних рішень по управлінню підприємствами, по збереженню їх матеріально-технічної бази, наданню фінансової допомоги працівникам підприємств" - йдеться у листі.

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В "Укравіапромі" наполягають на якомога скорішому виведенню ракетобудівних та авіабудівних державних підприємств з ДК "Укравіапром" та створенні ракетобудівного та авіабудівного холдингів, що передбачає реформа цих галузей, яка була розпочата ще у минулому році.

"Ми підтримуємо позицію трудового колективу ДП "ДержККБ "Луч" та звертаємось до Вас із проханням ухвалити рішення щодо невідкладної передачі ДП "ДержККБ "Луч" до сфери управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудування. A також, враховуючи наші попередні пропозиції, з метою збереження стратегічних підприємств авіабудування просимо ухвалити рішення про невідкладну їх передачу до сфери управління Кабінету Міністрів України з метою формування холдингу "Антонов", як це планувалося раніше", - зазначено у листі.

Лист підписали президент асоціації "Укравіапром" Віктор Попов, голова Профспілки працівників авіабудування та машинобудування Ярема Жугаєвич, голова Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України Володимир Коробов.