За 2-3 дні армія РФ зробить дуже сильну спробу повністю захопити Маріуполь, - Грозєв

Зараз російська армія використовує передишку для накопичення сил для нової атаки на Маріуполь з метою повністю взяти місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

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Те умовне затишшя, яке відбувається зараз і яке супроводжується атаками на цивільні об'єкти і мирне населення, він вважає заповненням часу до того часу, коли "нова стратегія дасть свої плоди".

За його словами, зараз Росія використовує передишку для поповнення логістичних арсеналів та самої армії РФ:

"Так виглядає, що ця передишка триватиме ще 2-3 дні. Називати її передишкою жорстоко, бо у той же час помирають люди, але з воєнної точки зору це саме це. Очікую, що через 2 дні буде дуже сильна спроба реально захопити Маріуполь повністю, а не тільки обмежити і знищувати цивільне населення. За нашими даними, це завдання, яке Путін дав Генштабу. Так само як колись було завдання взяти Київ.

Триває накопичення військ з 41-ї і, здається, з 30-ї армії, південної, східної та центральної армій - щоб заповнити діри", - сказав він.

На його думку, вся техніка, яка зараз підтягується до українського кордону, дійде приблизно за 2 дні.

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