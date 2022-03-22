Обстріл черги людей під магазином у Сєверодонецьку: 1 людина загинула, понад 10 поранено

Внаслідок ранкового обстрілу черги людей під магазином у Сєверодонецьку 1 людина загинула, понад 10 госпіталізовано.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшли за харчами - виявилося на смерть. Один загиблий, 10 поранених. Орки поцілили в людей біля крамниці. Зранку окупанти обстріляли в Сєверодонецьку чергу людей до продуктового магазину", - нагадав він.

За словами Гайдая, одна людина загинула на місці, понад 10 осіб з різними ступенями важкості перебувають наразі в лікарні.

"Через обстріли місто залишилося взагалі без комунікацій, є і інші руйнування будівель. Інформація щодо виду зброї та інші деталі досі уточнюються. Просимо не займатися поширенням дезінформації!", - додав Гайдай.

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