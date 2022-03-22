Сказано - зроблено! Anonymous, як і обіцяли, зламали сайт Nestle за відмову піти з РФ
32 16046
Група хакерів та активістів Anonymous зламали сайт компанії Nestle, яка відмовилася йти з Росії. У Мережу злили дані електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів та іншої інформації компанії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Anonymous.
JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 22, 2022
Тким чином хакери не тільки виконали свою обіцянку, але й злили всю інформацію у відкритий доступ, у тому числі дані про близько 50 тисяч бізнес-клієнтів компанії. Пакет даних становить 10 Гб.