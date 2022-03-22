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Сказано - зроблено! Anonymous, як і обіцяли, зламали сайт Nestle за відмову піти з РФ

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Сказано - зроблено! Anonymous, як і обіцяли, зламали сайт Nestle за відмову піти з РФ
Група хакерів та активістів Anonymous зламали сайт компанії Nestle, яка відмовилася йти з Росії. У Мережу злили дані електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів та іншої інформації компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter Anonymous.

Тким чином хакери не тільки виконали свою обіцянку, але й злили всю інформацію у відкритий доступ, у тому числі дані про близько 50 тисяч бізнес-клієнтів компанії. Пакет даних становить 10 Гб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вийдіть з Росії! У вас є 48 годин або ви станете нашою ціллю, - Anonymous звернулись до компаній, що продовжують працювати у РФ

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Анонімусам-респект.Не зупиняйтесь...
  • Палиця Василь
    Евгений Ройзман


    @roizmangbn

    ·
    19 бер.



    Зигу расшифровали: ****** на Vоротник Не благодарите.
  • Андрюша Украинец
    Спасибо Анонимусу
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