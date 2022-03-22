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Глава МЗС Греції Дендіас особисто планує супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя

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Глава МЗС Греції Дендіас особисто планує супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя
Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планує особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя.

Про це повідомили у вівторок грецькі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я планую супроводжувати місію особисто в координації з головою Міжнародного комітету Червоного хреста Петером Маурером, з яким ми вже контактуємо", - заявив Дендіас. Він також направив офіційну ноту з проханням про сприяння українській стороні та ноту з проханням не перешкоджати направленню гуманітарної допомоги - російській стороні.

Глава грецького МЗС провів бесіду про становище мирного населення в місті з генеральним консулом Греції в Маріуполі Манолісом Андрулакісом, який прибув до Греції в неділю.

У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків, тому Афіни прагнуть йому допомагати.

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У понеділок Дендіас виступив у Раді ЄС у закордонних справах із промовою, в якій наголосив на необхідності захисту мирного населення. Він також обговорив цю тему з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нікосу Дендіасу-респект...
  • krot_lub
    Хороша ідея.
  • Юрій Яцуляк
    "У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків, тому Афіни прагнуть йому допомагати". - Хочете допомогти Маріуполю і грецькій громаді - дайте ППО.
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