Глава МЗС Греції Дендіас особисто планує супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас планує особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя.

Про це повідомили у вівторок грецькі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я планую супроводжувати місію особисто в координації з головою Міжнародного комітету Червоного хреста Петером Маурером, з яким ми вже контактуємо", - заявив Дендіас. Він також направив офіційну ноту з проханням про сприяння українській стороні та ноту з проханням не перешкоджати направленню гуманітарної допомоги - російській стороні.

Глава грецького МЗС провів бесіду про становище мирного населення в місті з генеральним консулом Греції в Маріуполі Манолісом Андрулакісом, який прибув до Греції в неділю.

У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків, тому Афіни прагнуть йому допомагати.

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У понеділок Дендіас виступив у Раді ЄС у закордонних справах із промовою, в якій наголосив на необхідності захисту мирного населення. Він також обговорив цю тему з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.