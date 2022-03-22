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Скільки ще людей мають убити, щоб Захід закрив небо? - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Президент Володимир Зеленський опублікував фото наслідків обстрілів мирних українських міст з питанням: скільки ще треба жертв для закриття неба над Україною.

Світлини глава держава поширив на своєму Телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що ще мають зробити окупанти, скільки ще людей вони мають убити, щоб лідери Заходу, лідери НАТО відповіли позитивно на український запит про безпольотну зону чи про надання нашій державі літаків, яких ми так потребуємо?" - підписав Зеленський фото, які зафіксували руйнування мирної інфраструктури російськими загарбниками.

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Скільки ще людей мають убити, щоб Захід закрив небо? - Зеленський 01
Скільки ще людей мають убити, щоб Захід закрив небо? - Зеленський 02
Скільки ще людей мають убити, щоб Захід закрив небо? - Зеленський 03
Скільки ще людей мають убити, щоб Захід закрив небо? - Зеленський 04
Скільки ще людей мають убити, щоб Захід закрив небо? - Зеленський 05
Скільки ще людей мають убити, щоб Захід закрив небо? - Зеленський 06
Скільки ще людей мають убити, щоб Захід закрив небо? - Зеленський 07
Скільки ще людей мають убити, щоб Захід закрив небо? - Зеленський 08

Топ коментарі

  • Olexandr Chornogorodskij
    Стільки скільки ваша команда закатала гроші в асфальт,просрала закупівлю касок броніків,зупинила ракетну програму! Може досить нити? Ворушись курво! Діставай засоби ППО та прибери свого захвоза з потоків гуманітарного грузу!вранці НАТО ******,бо нас шашлики дороги.вввечепі НАТО помагай! Знов вранці НАТО ****..ве бо небо не закриває,ввечері НАТО єдина гарантія безпеки...чомусь згадується пісня жадана: а те що я не можу мислити логічно,так я не такий навіть фізіологічно...
  • MAKAROV ddf66d11
    А может не нужно было тратить десятки миллиардов на дороги, а потратить на пво?
  • SlavaGeroyam
    А скільки народ тобі казав треба озброюватись, а ти все асфальт, інститут майбутнього, ******* і Ху...юся....все робив навпаки .
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