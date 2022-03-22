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Арестович: Чорнобаївка 7,5. Вночі наші влучили у ворожий "Смерч". Вдень окупанти запустили ракету, але вона впала на скупчення їхньої техніки. Почалась пожежа

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Арестович: Чорнобаївка 7,5. Вночі наші влучили у ворожий "Смерч". Вдень окупанти запустили ракету, але вона впала на скупчення їхньої техніки. Почалась пожежа
ЗСУ вчергове атакували позиції російських окупантів у Чорнобаївці.

Про це повідомив у фейсбуці радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"По Чорнобаївці на сьогодні. Вночі російські війська з району аеродрому розпочали залпи "Смерчами" по Миколаєву. У відповідь ми їм трохи насипали. Загалом налякали, але в районі 01:30 влучили чітко в боєкомплект "Смерчу" та детонацією пошкодило або знищило решту пускових установок", - пише Арестович.

"Але це ще не все. Вдень вони здійснили пуск ракети ППО. Ракета пішла вгору, перевернулась і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа.) Словом, Чорнобаївка 7,5

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вшосте атакували російських окупантів у Чорнобаївці, - Арестович

Топ коментарі

  • ladyar
    Это уже целый сериал.
  • Стороннімв Богдан
    Veteran British sniper who came out of retirement to join Lads' Army taking on Putin's forces says Kyiv will never fall to the Russians because Ukrainians are fighting 'like the Taliban on steroids'
    Британський снайпер-ветеран, який вийшов із пенсії, щоб приєднатися до армії хлопців, протистояти військам Путіна, каже, що Київ ніколи не впаде перед росіянами, тому що українці воюють «як Талібан на стероїдах»
  • Мистер Икс 00711c20
    Чернобаевка это место заговорённое , не надо было кацапам туда лезть ,теперь весь ******** станет Чернобаевкой !
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