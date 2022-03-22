Арестович: Чорнобаївка 7,5. Вночі наші влучили у ворожий "Смерч". Вдень окупанти запустили ракету, але вона впала на скупчення їхньої техніки. Почалась пожежа
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ЗСУ вчергове атакували позиції російських окупантів у Чорнобаївці.
Про це повідомив у фейсбуці радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"По Чорнобаївці на сьогодні. Вночі російські війська з району аеродрому розпочали залпи "Смерчами" по Миколаєву. У відповідь ми їм трохи насипали. Загалом налякали, але в районі 01:30 влучили чітко в боєкомплект "Смерчу" та детонацією пошкодило або знищило решту пускових установок", - пише Арестович.
"Але це ще не все. Вдень вони здійснили пуск ракети ППО. Ракета пішла вгору, перевернулась і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа.) Словом, Чорнобаївка 7,5