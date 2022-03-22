Скільки ще Маріуполів має бути зруйновано, аби це припинилося? - генсек ООН Гутерріш

Цю війну неможливо виграти; рано чи пізно вона має перейти з поля бою за стіл переговорів.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у вівторок журналістам у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Питання лише в тому, скільки ще життів має бути втрачено? Скільки ще бомб має впасти? Скільки Маріуполів має бути зруйновано? Скільки українців та росіян буде вбито, перш ніж усі зрозуміють, що у цій війні немає переможців – є лише ті, хто програв? Скільки ще людей має загинути в Україні та скільки людей у всьому світі мають зіткнутися з голодом, щоби це припинилося? Продовження війни в Україні є морально неприйнятним, політично невиправданим і безглуздим з військового погляду", - сказав він.

Гутерріш нагадав, що місяць тому російська федерація розпочала масоване вторгнення на суверенну територію України, порушуючи Статут ООН.

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Відтоді ми стали свідками жахливих людських страждань та руйнувань у містах, селищах та селах, додав він.

"Систематичні бомбардування, що тероризують цивільне населення, обстріли лікарень, шкіл, житлових будинків та укриттів - усе це посилюється, з кожною годиною стає все більш руйнівним та непередбачуваним", - сказав Генсек.

За його словами, 10 млн українців змушені покинути свої домівки.

Уже понад два тижні Маріуполь оточений російською армією, його невпинно бомбардують, обстрілюють та атакують, зазначив він.

"Для чого? Навіть якщо Маріуполь упаде, Україна не може бути завойована місто за містом, вулиця за вулицею, будинок за будинком. Єдиний результат усього цього – ще більше страждань, ще більше руйнувань та жаху…" - наголосив Гутерріш.

Український народ переживає "справжнє пекло", зазначив він, і відлуння цього відчувається у всьому світі: стрімке зростання цін на продовольство, енергоносії та добрива загрожує перерости у "глобальну голодну кризу".

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Він зауважив, що водночас намітилися "елементи дипломатичного прогресу з кількох ключових питань". На столі є все необхідне для припинення воєнних дій і серйозних переговорів уже зараз.

"Цю війну неможливо виграти. Рано чи пізно вона має перейти з поля бою за стіл переговорів", - додав Генсек.

Настав час покласти край цій абсурдній війні, переконаний він.