Російські війська міняють стратегію: хочуть оточити кожну позицію двома кільцями оборони, - Грозєв
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Головний редактор розслідувального сайту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що війська російських окупантів зрозуміли, що їхній тил на українській території, не завжди є тилом, тому міняють стратегію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав сьогодні.
Він припускає, що цим можна пояснити високу кількість смертей серед російського генералітету на війні з Україною.
"Нова стратегія, яку вони готують, - практично кожна позиція повинна бути захищена двома кільцями. Тобто зовнішне кільце, яке нападаюче, і заднє кільце, яке буде охороняти перше кільце від українців, які атакують з тилу", - зазначив він.