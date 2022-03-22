Російські війська міняють стратегію: хочуть оточити кожну позицію двома кільцями оборони, - Грозєв

Головний редактор розслідувального сайту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що війська російських окупантів зрозуміли, що їхній тил на українській території, не завжди є тилом, тому міняють стратегію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав сьогодні.

Читайте також: Арестович: Чорнобаївка 7,5. Вночі наші влучили у ворожий "Смерч". Вдень окупанти запустили ракету, але вона впала на скупчення їхньої техніки. Почалась пожежа

Він припускає, що цим можна пояснити високу кількість смертей серед російського генералітету на війні з Україною.

"Нова стратегія, яку вони готують, - практично кожна позиція повинна бути захищена двома кільцями. Тобто зовнішне кільце, яке нападаюче, і заднє кільце, яке буде охороняти перше кільце від українців, які атакують з тилу", - зазначив він.

Читайте також: За 2-3 дні армія РФ зробить дуже сильну спробу повністю захопити Маріуполь, - Грозєв