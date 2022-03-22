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Російські війська міняють стратегію: хочуть оточити кожну позицію двома кільцями оборони, - Грозєв

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Російські війська міняють стратегію: хочуть оточити кожну позицію двома кільцями оборони, - Грозєв
Головний редактор розслідувального сайту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що війська російських окупантів зрозуміли, що їхній тил на українській території, не завжди є тилом, тому міняють стратегію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав сьогодні.

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Він припускає, що цим можна пояснити високу кількість смертей серед російського генералітету на війні з Україною.

"Нова стратегія, яку вони готують, - практично кожна позиція повинна бути захищена двома кільцями. Тобто зовнішне кільце, яке нападаюче, і заднє кільце, яке буде охороняти перше кільце від українців, які атакують з тилу", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • olele
    русскій?.. нах*й!..

    ...Треба накласти мораторій як мінімум років на 20 - на право росіян набувати українського громадянства, навіть якщо у них є родичі чи вступатимуть у шлюб з українськими громадянами.
    Тому що ось ця друга хвиля "хароших русскіх", яка буде у дуже короткому часі, чи після дефолту, чи коли почнеться їхній внутрішній конфлікт, вже визначилася із місцем, де їй буде добре. Це Київ.

    Зважаючи на це, я б говорила навіть про заборону в'їзду росіян до України. І це теж треба робити зараз, поки ще сильний біль від втрат. Тому що коли почнеться відбудова, неодмінно знайдуться ті, хто буде говорити про «міролюбіє». - https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-viyni-peremagaye-ne-tak-zbroya-yak-syla-duhu-pidkriplena-neyu
  • Maksim Perepelitca
    Артилерії начхати по яким кільцям лупити . .
  • Elena Zhmariova
    Грозев, я удивляюсь, почему ты не генерал! Мания величия, свойственная большинству журнализдов.
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