Під Маріуполем терористи "ДНР" захопили колону евакуаційних автобусів, - Верещук

З Маріуполя мінімум 100 тисяч і більше людей хочуть виїхати, але не можуть це зробити.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Як мінімум 100 і більше тисяч (людей) хочуть і не можуть виїхати. Насправді, коридору немає як такого. А ті, що є, вони лише для легкових автомобілів, і для тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям доведеться йти 10, 20 і більше кілометрів до пункту, де б ми могли їх посадити в автобус і відвезти до Запоріжжя", - сказала Верещук.

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Вона також зазначила, що зараз ані рятувальники, ані інші люди не можуть підійти до Драмтеатру в Маріуполі, тому що постійно ведуться обстріли. Тому ніхто наразі не може наочно оцінити ситуацію, яка там склалася.

"Те, що вони роблять, насправді звірство. Сьогодні на коридорі, який ми спробували вкотре відкрити, була колона автобусів, працівники ДСНС, яких захопили представники "ДНР", вони стоять біля Мангуша. Зараз там зупинились. Ми намагаємось їх витягти всіма силами. І я хочу, щоб весь світ знав, от ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають в заручниках, повідомляють, що техніку буде забрано, а людей можливо пустять, а можливо і ні", - сказала міністр.

Щодо ситуації на Чернігівщині, Верещук зазначила, що туди будуть намагатися відкрити гуманітарний коридор, але за повідомленнями військових, такий коридор буде надто небезпечний для життя і здоров’я тих, хто хоче виїхати саме гуманітарним коридором.

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"Я знаю, що декому вдалося покинути Чернігів і область, як рівно й інші області, які люди самотужки долають, без гумкоридорів, бо гумкоридор лише там, де ми не контролюємо ділянку. На сьогодні, на жаль, немає впевненості, що завтра запрацює такий коридор", - додала вона.